بسمة بوسيل تعلن انفصالها عن تامر حسني

في خطوة مفاجأة منها، أعلنت بسمة بوسيل انفصالها عن تامر حسني منذ فترة و أنهم يستكملون أوراق الطلاق في الوقت الحالي مطالبة الجميع احترام مشاعر كل طرف منهما.وشاركت بسمة ستوري عبر انستغرام كتبت فيها : " لكل الناس اللي بتبعتلي صور و فيديوهات لتامر و شايفة انه مش بيعملي احترام .. ياريت تبطلو تبعتولي و كمان أحب أعرفكم ان بقالنا فترة منفصلين و بنحضر أوراق الطلاق .. ولو سمحتوا احترموا مشاعر كل حد فينا..". لتقوم من بعدها بحذف الستوري مما أثار الجدل في تويتر الآن.