ردًا منه على زواجه من المطربة أنغام، قرر الموزع أحمد إبراهيم حذف أي "بوست" يتعلق بالزواج، وذلك بعد أن قرر عدد من أصدقائه الموجودين لديه في قائمة الأصدقاء على "الفيسبوك" تهنئته عن طريق وضع أخبار الزواج على اللوحة الخاصة بحسابه الشخصي على "الفيسبوك".

وقرر "إبراهيم" الاكتفاء بوضع بعض الأخبار التي تتعلق بطرح ألبوم أنغام الجديد فقط والمقرر طرحه بعد غد الخميس الموافق ٢١ من شهر فبراير الجاري، كما أغلق "إبراهيم" خاصية الـ"public" على حسابه منعًا لأي ردود فعل من الجمهور حول هذا الزواج الذي انتشرت أخباره من عدة ساعات.

يذكر أن "إبراهيم" أشرف على تسليم ألبوم أنغام الجديد "خالة خاصة جدًا" بنفسه إلى الشركة المنتجة وتعاون معها فى 6 أغان من ضمن 14 أغنية يعتبرها من أفضل الأغانى المقربة إلى قلبه، ومن ضمنها هيد الألبوم أغنية "حالة خاصة جدًا" و"هتقول لربنا إيه" و"حبايبنا" و"على حسك فى ايامى" و"ولادبلت" و"متطمنة".