أنباء عن زواج أنغام سرًا من موزع موسيقي شهير

انتشر مؤخرًا العديد من الأنباء التي تفيد بزواج الفنانة المصرية أنغام سرًا من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، وذلك بعد انتشار أكثر من صورة لهما في الفترة الأخيرة.

وكشفت مصادر مقربة من نجمة الغناء أنغام ومن الموزع الموسيقى أحمد إبراهيم أن الزواج تم خلال الأسابيع الماضية، وسافر الاثنان بعدها السعودية لأداء العمرة، ثم سافرا بعدها لقضاء شهر العسل في باريس يوم 19 يناير في نفس يوم عيد ميلادها.

وذكرت الأخبار أن زوجة الموزع أحمد إبراهيم ياسمين عيسى، أصيبت في حالة انهيار شديد الآن بعد علمها بهذه الزيجة، والتي دخلت على إثرها المستشفى، وفقًا لـ «اليوم السابع».

الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، تعاون مع أنغام في ألبومها الأخير «حالة خاصة جداً»، حيث وزع لها 6 أغان في هذا الألبوم، والمقرر طرحه بعد يومين وبالتحديد يوم 21 فبراير الحالي.

وقال الموزع الموسيقى أحمد إبراهيم، عبر صفحته الخاصة على «فيس بوك»: «استمتعت جداً بالتجربة خصوصاً تسجيلي صوتك لكل أغاني الألبوم، مبروك أنغام أقرب شغل لقلبي خلال مشوار 17 سنة».

يذكر أن أنغام تزوجت للمرة الأولى من المخرج ومهندس الصوت مجدي عارف، بعد قصة حب كبيرة، وانجبت منه ابنها الأكبر عمر، ولكنها انفصلت عنه، وتزوجت للمرة الثانية 2004، من الموزع الموسيقي الكويتي فهد محمد الشلبي، وأنجبت منه ابنها الثاني، عبدالرحمن، وبعد انفصالها عنه تزوجت من الفنان أحمد عز سرًا في عام 2011، وانفصلت في 8 يناير 2012.