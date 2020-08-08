التفاصيل الكاملة لحقيقة خطوبة أحمد عز

ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بخبر خطوبة الفنان المصري أحمد عز، على فتاة من خارج الوسط الفني، وذلك عقب تداول صور لهما وبجوارها والدها؛ الأمر الذي عزز من أمر خطوبتهما وجعل الكثيرين يوجهون للفنان المصري العديد من كلمات التهاني بل ويحسدون العروس عليه.

وذكر مصدر مقرب من الفنان أحمد عز، أن تلك الصور المنتشرة لا علاقة لها بمسألة الخطوبة من قريب أو بعيد، وقد أوضح المصدر أن هذه الفتاة هي ابنة المحامي المصري الشهير أشرف عبدالعزيز، وهو محامي عمرو دياب والعديد من نجوم ونجمات الفن وبينهم أحمد عز.

وأضاف المصدر أن المحامي المصري يقضي فترة إجازته الصيفية برفقة أسرته في الساحل الشمالي، وكان على علم بوجود عدد من الفنانين هناك، وبحكم العلاقة القوية مع الفنانين، دعا عددًا منهم لحضور حفل عيد ميلاد ابنته، وكان من بينهم أحمد عز، منوهًا بأن الصور التي تم التقاطها من حفل عيد الميلاد لا علاقة لها بأي خطوبة كما ذكرت مواقع التواصل.

يُذكر أنه وخلال اليومين الماضيين، انتشرت صور جمعت أحمد عز والمحامي أشرف عبدالعزيز وابنته، وكتب بعضهم تهنئات بينها: "ألف مبروك يا نجم"، و"عروستك زي القمر"، و"يا بختك يا عروسة"، وظهرت تلك الفتاة بإطلالة بيضاء وكانت تتوسط والدها وأحمد عز مرتدية فستان "كاجوال" أبيض اللون وتميز بأنه متوسط الطول ومزين بنقوش مع تسريحة شعر انسيابية ومكياج بسيط.

وكانت قد لاحقت أحمد عز، العديد من شائعات الخطوبة أبرزها ما أثير قبل عامين حول خطبته المطربة الشابة منى مكاوي، ووقتها التزم الصمت حتى علم الجمهور من تلقاء نفسه أنها شائعة كسابقاتها، بينما تزوج الفنان أحمد عز، مرة واحدة من الفنانة أنغام، بعقد زواج شرعي، ولم يدم الزواج بينهما أكثر من عام.

يُذكر أن الفنان أحمد عز ظهر مؤخرًا في كواليس مسرحيته التي يقدمها حاليًا "علاء الدين" وهو بملابس شخصية علاء الدين وبرفقته "الجني" وهو الشخصية التي يقدمها الفنان محمد ثروت، وحرصا وقتها على تقديم التهنئة للفنان محمد إمام بمناسبة قدوم ابنته الثانية قسمت.