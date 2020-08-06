كشف أحمد رمضان سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية، أن مطرب المهرجانات حسن شاكوش، لم يحصل على تصريح نهائيا من قبل النقابة بشأن قيامه بالمشاركة في غناء أغنية "100 حساب" مع أحمد سعد، مؤكدا أن النقابة لن تجري معه خلال الفترة المقبلة أي تحقيق لكونه ليس عضوا في النقابة من الأساس حتى تقوم بالتحقيق معه.

وأضاف رمضان أن ما فعله شاكوش يعد جريمة يعاقب عليها القانون وجنحة، خاصة أنه طبقا لقانون العقوبات يتم رفع دعوة قضائية ضده من قبل النقابة بتهمة مزاولة مهنة بدون تصريح طبقا للمادة 35 من قانون العقوبات، خاصة أنه قام بمزاولة مهنة بدون الحصول على تصريح عمل من قبل النقابة وفي هذه الحالة يتم الحكم عليه إما بالحبس أو الغرامة أو الاثنين طبقا للأحكام القضائية المختصة بالفصل في هذا الشأن، وفي ما يخص حصول شركة مزيكا على تصريح بالغناء من قبل نقابة الموسيقيين نفى رمضان هذا الأمر تماما، وأكد أن هذا الأمر لم يحدث نهائيا من قبل شركة مزيكا.

وطرحت شركة "مزيكا"، على اليوتيوب وعلى جميع المتاجر الإلكترونية، ومحطات الراديو، أغنية 100 حساب، وهي الدويتو الذي يجمع لأول مرة بين المطرب أحمد سعد والمطرب حسن شاكوش.

أغنية "100 حساب" من كلمات محمود خليفة وألحان أحمد سعد وتوزيع موسيقي إسلام شيبسي، وتم الانتهاء منذ فترة من تسجيل الأغنية في أحد الاستوديوهات، وعلق كل من سعد وشاكوش عقب الانتهاء من التسجيل بأن الأغنية "هتهز مصر" وأنها مفاجأة للجميع، فهي لون وشكل مختلف وكلماتها ذات معنى دون إسفاف، وتحمل العديد من المفاجآت، وعبر كل من أحمد سعد وحسن شاكوش عن سعادتهما بالغناء معا لأول مرة.

وتقول كلمات "100 حساب": "أنا وسط ناسي بيتعملي ميت حساب.. والشهم ليه مكان وسطنا لو حتى غاب.. إحنا الرجولة والأدب والاحترام.. معمولنا في الجدعنة مليون كتاب.. ماياكولش عيشنا وملحنا غير الأصيل.. لو حد ضاقت يوم عليه على أخوه يميل.. كلمتنا واحدة و ع الحلال متربيين.. في أي حتة معروفين من غير دليل".