انضمت الفنانة ساندي، مؤخرًا للجنة تحكيم مسابقة "Miss Egypt - بنت مصر" والمقرر بدء فاعليتها الأسبوع المقبل حيث يقام تبدأ الفعاليات بكاستينج المسابقة يوم السبت المقبل الموافق 8 سبتمبر بأحد فنادق القاهرة الكبرى.

ومن جانبها أكدت سنادي، أنها سعيدة بهذه التجربة التي تخوضها للمرة الأولى ومرحبة جداً بالدعوة للمشاركة في مسابقة لها إسم معروف من سنوات وسنوات، وقدمت لمصر فتيات ناجحات في جميع المجالات في الوقت الحالي، متمنية التوفيق لجميع المتسابقات.