إصابة الفنان أحمد عزت وأسرته بفيروس كورونا
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إصابة الفنان أحمد عزت وأسرته بفيروس كورونا

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العرب اليوم - إصابة الفنان أحمد عزت وأسرته بفيروس كورونا

الفنان أحمد عزت
القاهرة ـ العرب اليوم

نشر الفنان احمد عزت تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يعلن فيه عن اصابته واسرته بفيروس كورونا المستجد. وقال أحمد : "ضيف تقيل جالي أنا والأسرة من أسبوع يدعى كورونا، والحمد لله في طريقه للرحيل، تجربة بايخة، ربنا يهون على الناس جميعا".

وقد شارك أحمد عزت العام الماضى فى مسلسل الاختيار والذى قام ببطولته امير كرارة ودينا فؤاد وأحمد فؤاد سليم ومحمود حافظ ومن إخراج بيتر ميمي ويعد الفنان احمد عزت أحد النجوم الذين قدما عدد كبير من الاعمال الجيدة ولعل من بارزها مسلسل "الوسية"، و"ليلة القبض على فاطمة، الوجه الآخر، للحب أشياء أخرى، رجل الأقدار، الكهف والوهم والحب، اللقاء الثاني، دمعة على خد القمر".

 

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إصابة الفنان أحمد عزت وأسرته بفيروس كورونا إصابة الفنان أحمد عزت وأسرته بفيروس كورونا



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