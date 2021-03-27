أمير طعيمة يعلن تعافيه من فيروس كورونا

نشر الشاعر امير طعيمة تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر يعلن فيه عن تعافيه تماما من الاصابة بفيروس كورونا. وقال امير : "الحمد لله .. COVID 19 PCR: Negative .. شكرا علي سؤالكم و ربنا يحفظكم و يحفظ حبايبكم". وكان أعلن امير طعيمة عن اصابته بفيروس كورونا منذ اسبوعين تقريبا وطمأن جمهوره على صحته بعد إصابته بفيروس كورونا.

وكتب "طعيمة" تغريدة، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: "رسائل الإطمئنان اللي جت للواحد علي مواقع السوشيال ميديا أو على الموبايل تشرح القلب و الله و تفرح، أنا بخير الحمد لله و زي الفل و ربنا ما يحرمنيش منكم يا حلوين بزيادة" وكتب طعيمة عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: "إيجابي كوفيد زفت الطين، الحمد لله ما قابلتش حد آخر أسبوع ومحدش هيكون أخذه مني غير أهل بيتي للأسف، خدوا بالكم من نفسكم".