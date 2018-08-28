والد سعد لمجرد يؤكَّد اطلاق سراح ابنه

نشر البشير عبدو والد المطرب المغربي سعد لمجرد على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تدوينة زف فيها نبأ إطلاق سراحه ابنه، بعدما كانت تقارير إعلامية أشارت إلى أنَّه اعتقال مجددًا بتهمة الاغتصاب.

وكتب البشير عبدو في التدوينة "سعد ابني طليق والحمد لله".