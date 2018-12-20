السيناريست مدحت العدل يعلق على جلسة تصوير محمد صلاح الجديدة

علق السيناريست مدحت العدل، عبرصفحته الرسمية بموقع التدوينات" تويتر"، على جلسة تصوير الفنان محمد صلاح الجديدة، والتي أثارت جدلًا بموقع التواصل الاجتماعي، قائلاً:"بالمناسبة ده طالع موضة وأول واحد صممه ( كلوحة) سلڤادور دالي، وشفتها في برشلونة".

يُذكر أن النجم محمد صلاح لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي نشر اليوم جلسة تصوير جديدة لصالح مجلة GQ، وأثارت الجلسة جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.