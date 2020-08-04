مخرجة فيلم تامر حسني الجديد توجه له رسالة مؤثرة

وجهت المخرجة سارة وفيق، رسالة خاصة إلى الفنان المصري تامر حسني، بعد انتهاء تصوير فيلمهما الجديد "مش أنا".

سارة وفيق، قالت في تدوينة عبر صفحتها الشخصية بموقع فيس بوك: "من ساعة ما خلصت تصوير الفيلم وأنا عاوزه أكتب حاجة لتامر حسني بس كل ماجى أكتب حاجة أحس إن الكلام مش هيوفيه حقه في وقوفه جمبي".

وأضافت: "إيمانه بيا من أول الفرصة العظيمة اللي أدهالي مرورا بوقوفه في ضهري أثناء تصوير الفيلم ودعمه الدائم ليا ومساندته في كل تفصيلة في الشغل وخوفه عليا شكرًا أخويا تامر حسني إنك ادتني فرصه العمر وربنا يكتبلنا النجاح زي ماحلمنا تامر حسني مصنع الطاقة الإيجابية".

وتدور أحداث الفيلم حول حالة نفسية ما تصيب "حسن" تامر حسني، وتربطه علاقة قوية جدا بوالدته المريضة وهي الفنانة سوسن بدر، حيث يحرص دائمًا على الجلوس معها أطول وقت ممكن ومراعاتها والعناية بها فهي محور حياته".

ويشارك في بطولة الفيلم بجانب تامر حسني، كل من ماجد الكدواني، سوسن بدر، حلا شيحة، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين، الفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسني، وإخراج سارة وفيق.