وفاة الممثل الأردني ياسر المصري بحادث سير

توفي الممثل الأردني المعروف ياسر المصري إثر تعرضه لحادث سير .

وأفادت وسائل إعلام أردنية بأن المصري نقل إلى مستشفى في مدينة الزرقاء لكنه ما لبث أن فارق الحياة.