سليمان عيد يهنئ ابن شقيقته حمدي المرغني بمناسبة عيد ميلاده

هنأ الفنان الكوميدى سليمان عيد ابن شقيقته الفنان حمدى المرغنى، بعيد ميلاده من خلال نشره صورة بصحبته قائلا: "كل سنة وانت طيب يا حمدى يا رشاش الكوميديا".

يذكر أن الفنان حمدى المرغنى بدأت مسيرته الفنية بعد مشاركته فى عروض تياترو مصر التى أسسها النجم أشرف عبد الباقى ثم مسرح مصر، وتوالت الأعمال السينمائية والدرامية بعدها ليصبح علامة فى الأعمال الكوميديا فى مصر، أبرزها أبرزها "جحيم فى الهند"، "كلب بلدى"، "أوشن 14"، ومسلسل "فى الـ لا لا لاند".