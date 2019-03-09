نسرين أمين تفتح صندوق ذكرياتها فى عيد ميلادها مع الجمهور

فى عيد ميلادها الذى يوافق اليوم 9 مارس، فتحت الفنانة نسرين أمين صندوق ذكرياتها بصور فى مناسبات مختلفة، وسط تفاعل كبير من جمهورها

الفنانة نسرين أمين، نشرت 5 صورمن صندوق ذكرياتها، التى كانت من بينها أيام الطفولة وبرفقة أسرتها وأصدقائها وفى إحدى الرحلات على شاطئ البحر، وعلقت قائلة: "عيد ميلادى.. نوستالجيا.. عائلتى".

وتجسد الفنانة نسرين أمين دور زوجة النجم محمد رمضان خلال أحداث مسلسل "زلزال"، المقرر عرضه فى رمضان الجارى، ويعد هذا التعاون بين محمد رمضان ونسرين أمين الرابع بينهما، حيث التقت به للمرة الأولى فى فيلم "احكى يا شهرزاد" للمخرج يسرى نصر الله عام 2009، وبعدها فى السينما كذلك من خلال فيلم "شد أجزاء" عام 2015، وتعاونت نسرين مع رمضان فى الدراما للمرة الأولى من خلال مسلسل "الأسطورة