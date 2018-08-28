إطلاق سراح المغني المغربي سعد لمجرد



على خلاف الصحافة الفرنسية،كشف الإعلامي اللبناني عماد الهواري الذي حضر أطوار تقديم الفنان المغربي سعد لمجرد أمام المدعي العام،أن قاضي الحريات أطلق سراح لمجرد مساء يومه الثلاثاء.

و كتب هواري عبر حسابه بالانستغرام، "لغطو يا ناس وافرحوا سعد لمجرد حراً طليقًا قاضي الحريات أمر بإطلاق سراحه ومن لحظات قمت باتصال هاتفي وتكلمت مع الصديق المنتج عاد_معتوق وقال لي أحكي وبارك لصديقك وحبيبك وحبيب الملايين سعد كلمته وسمعت صوت سعدوش وقلت له مبروك البراءة ، مبروك لأهله مبروك للمغرب مبروك لمحبيه.."

و قد مثل سعد لمجرد يومه الثلاثاء،أمام المدعي العام بسان تروبيه على خلفية اتهامه بالاغتصاب مرة ثانية في ظرف سنتين