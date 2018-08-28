إطلاق سراح المغني المغربي سعد لمجرد

على خلاف الصحافة الفرنسية،كشف الإعلامي اللبناني عماد الهواري الذي حضر أطوار تقديم الفنان المغربي سعد لمجرد أمام المدعي العام،أن قاضي الحريات أطلق سراح لمجرد مساء يومه الثلاثاء.
و كتب هواري عبر حسابه بالانستغرام، "لغطو يا ناس وافرحوا سعد لمجرد حراً طليقًا قاضي الحريات أمر بإطلاق سراحه ومن لحظات قمت باتصال هاتفي وتكلمت مع الصديق المنتج عاد_معتوق وقال لي أحكي وبارك لصديقك وحبيبك وحبيب الملايين سعد كلمته وسمعت صوت سعدوش وقلت له مبروك البراءة ، مبروك لأهله مبروك للمغرب مبروك لمحبيه.."
و قد مثل سعد لمجرد يومه الثلاثاء،أمام المدعي العام بسان تروبيه على خلفية اتهامه بالاغتصاب مرة ثانية في ظرف سنتين
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تألّقت النجمة العالمية سيارا في حفلة توزيع جوائز Black Girls Rock لعام 2018، التي أقيمت في قاعة Prudential في نيوجيرسي، ليلة الأحد. فازت النجمة العالمية البالغة من العمر 32 عامًا، بجائزة "نجم الروك" في الاحتفال اللامع في مدينة نيو آرك بولاية نيوجيرسي، وخطفت سيارا الأضواء بإطلالتها الساحرة إذ ارتدت فستانا رائعا باللون الأسود من توقيع بالمان يتداخل فيه القماش البراق الفضي وهو مزود بذيل من الكشاكش والريش الأسود، وانتعلت النجمة الشهيرة زوجا من أحذية الكاحل السوداء ذات الكعب العالي، وأكملت إطلالتها بالإكسسوارات الفضية لا سيما الأظافر الطويلة والمطلية بالغليتر والمكياج الناعم. وتكرم جوائز "Black Girls Rock" الإنجازات التي حققتها النساء ذوات البشرة السمراء اللاتي أثبتن أنفسهن في مجالات الفن والأعمال والترفيه والتواصل الاجتماعي. وأطلقت النجمة العالمية سيارا كليبا جديدا يحمل اسم "Level Up"، وهي الأغنية التي لاقت إعجاب قطاع كبير من
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