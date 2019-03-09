يواصل النجم أحمد عز تصوير مشاهده الأخيرة فى فيلمه "ولاد رزق 2" للمخرج طارق العريان فى الديكورات المخصصة للعمل، وينتهى من تصوير المشاهد منتصف مارس الجارى، ويدخل الفيلم مرحلة المونتاج والمكساج استعداداً لطرحه فى السينمات الفترة المقبلة.