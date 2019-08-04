قليل من نجوم الغناء ما يهتم بتفاصيل الكليب من حيث التصوير والأفكار الذى يعتمد عليها، ولكن دائما يخطف النجم مصطفى قمر الأنظار إليه بسبب أفكار كلييباته كما يطلق عليها "بره الصندوق"، خاصة بعد طرحه لكليب أغنية "س من الناس" على طريقة الفيديو ليريكس "video lyrics" مبتكرا أسلوبا جديدا فى طرحها، حيث استخدم بها تقنية جديدة باستخدام المؤثرات البصرية والضوئية الذى وضعتها فى شكل مختلف والأول من نوعه عكس الشكل المتعارف عليه، والذى يظهر فيه الفنان بصور فوتوغرافية ومعها كلمات الأغنية بشكل أو آخر.