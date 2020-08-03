إليسا تعلق على استقاله وزير الخارجية

علقت المطربة اللبنانية إليسا، على تقديم وزير الخارجية اللبناني ناصيف حتي استقالته من الحكومة أمام رئيس الوزراء حسان دياب، اليوم الاثنين، احتجاجا على الأداء الحكومي في أكثر من ملف حيوي.



كتبت إليسا عبر حسابها على Twitter: "كل الاحترام للسفير ناصيف حتي لأنه قرر يفل لما خلوه، ورفض يبقى شاهد زور على حكومة ما عم تستنزف الناس وتدمر البلد، اليوم كسبت كل الاحترام وأكيد محبة الناس وشكلت نقطة أمل إنه في ناس ولاءها للبنان بس مش لأشخاص".

على صعيد آخر، أطلقت القناة الرسمية لشركة "روتانا" بموقع YouTube أغنيات ألبوم الفنانة إليسا الجديد "صاحبة رأي"، في الأول من أغسطس.



ونشرت القناة اليوم 15 أغنية هي "غلطة وقت"، و"على حس حكايتنا"، و"عظيمة"، و"سمعني"، و"إلى الله"، و"ليك لوحدك"، و"أغانينا"، و"هعتبرك مت"، و"حبة اهتمام"، و"أنا شبه نسيتك"، و"بنحب الحياة"، و"مباحة ليك"، و"وإنت قصادي"، إلى جانب أغنية شهيرة للفنانة داليدا بالفرنسية هي Mourir sur scène، وأغنية "صاحبة رأي"، التي أصدرتها القناة في وقت سابق.