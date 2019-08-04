صور النجم أحمد السقا على مدار يومين مشاهد من فيلمه الجديد "العنكبوت" حيث انطلقت المشاهد الأولى على كوبرى إمبابة، بينما شهد اليوم الثاني مشاهد خارجية على كورنيش النيل، حيث بدأ المخرج أحمد نادر جلال بمشاهد بطل العمل السقا فقط لحين انتهائه من معاينة الأماكن الداخلية للفيلم.

ومازالت أسرة الفيلم تبرم باقى التعاقدات، حيث وضع المخرج أحمد نادر جلال قائمة بأسماء المرشحين، ويتم التعاقد معهم خلال الأيام المقبلة، خاصة أن الفيلم من المقرر عرضه فى موسم رأس السنة.

يشار إلى أن آخر أعمال أحمد السقا فيلم "هروب اضطرارى" وشارك فى بطولته أمير كرارة، غادة عادل، فتحى عبد الوهاب، مصطفى خاطر أحمد العوضى، ومجموعة من الفنانين كضيوف شرف منهم أحمد حلمى، أحمد فهمى، واحمد زاهر، وايمان العاصى، ومحمد فراج، ومحمد شاهين، وبيومى فؤاد، وعزت أبو عوف من تأليف محمد سيد بشير، إخراج أحمد خالد موسى.