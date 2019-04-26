حقيقة إصابة الفنان عادل إمام بانسداد في القناة الدمعية

نفى الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين ما تردد خلال الساعات الماضية، حول إصابة الفنان الكبير عادل إمام بأزمة صحية، ونقله سرًّا إلى أحد المستشفيات، مؤكدًا أنّ الزعيم بخير حال، ولا يعاني أيّ متاعب صحية.

وكانت أنباء مرض عادل إمام قد انتشرت مساء أمس بقوة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتردد إصابته بمشكلة في الرؤية، إثر اكتشاف الأطباء الفرنسيين إصابته بانسداد في القناة الدمعية، ما جعل الرؤية لديه مشوشة، وأكد بعض المصادر أنّ هذا هو السبب الحقيقي وراء خروج مسلسل "فالنتينو" من السباق الرمضاني، حيث اضطر عادل إمام للسفر إلى فرنسا لتلقي العلاج، ونصحه الأطباء بضرورة التوقف عن التمثيل لفترة، حيث إنّ الإضاءة القوية تزيد من متاعبه الصحية.

من جانبه أكد أشرف زكي أنّ كل ما تردد في هذا الشأن هي شائعات لا أساس لها من الصحة، فعادل إمام في صحة جيدة، وأضاف، أنه اطمأن إليه بنفسه.

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