قرر صناع مسلسل نجم مسرح مصر الفنان على ربيع، الجديد المقرر عرضه فى شهر رمضان 2019، الاستعانة بمعظم الفنانين الذين شاركوا فى مسلسل "سك على اخواتك" رمضان الماضى، لاسيما وأن العمل الجديد من إنتاج نفس الشركة المنتجة وتأليف نفس ورشة الكتابة إضافة إلى نفس المخرج وهو وائل إحسان، ومن المقرر ابرام التعاقدات مع الفنانين المشاركين فى البطولة خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
مسلسل "سك على اخواتك" تم عرضه فى شهر رمضان الماضى وخاص به على ربيع البطولة الثانية فى الدراما بعد "صد رد"، وشارك فى بطولته كريم عفيفى، سهر الصايغ، هنا الزاهد، صبرى فواز، سلوى خطاب، صلاح عبد الله، ميرنا نور الدين، اللبنانية جيسى عبده، هادى الجيار، اسلام جمال، أحمد جمال سعيد وعدد آخر من الفنانين الشباب.
وينشغل على ربيع حالياً بعروض الموسم الرابع من "مسرح مصر" والتى انطلقت فى عيد الأضحى، هى من بطولة أشرف عبد الباقى، حمى الميرغنى، محمد عبد الرحمن، مصطفى خاطر، محمد أسامة أوس أوس، كريم عفيفى، محمد أنور دينا محسن "ويزو"، إسراء عبد الفتاح، سارة درزاوى، إبرام سمير، حامد محمد، بيشوى طاهر، محمد توب، وائل العونى، مصطفى بسيط.
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ظهرت المُغنية العالمية ليدي غاغا، بإطلالة جريئة، عندما كانت في طريقها لاستديو"Paris' Photo" في العاصمة الفرنسية باريس. وعلى الرغم من أنها ابتعدت عن الاطلالات الصادمة والغريبة، بعد أن وصلت إلى عمر الـ30، إلا أنه على ما يبدو فقد عادت ليدي غاغا إلى طبيعتها فقد جذبت الأنظار إلى اطلالتها الأخيرة في باريس، حيث ظهرت ترتدي معطفا من البولي كلوريد الفينيل الأنيق مع حزام معدني أخضر رائع منسق مع الجزء العلوي تحته معطفها. وصففت شعرها على شكل كعكة صغيرة عند مؤخرة رقبتها وكانت تبرز مظهرها الطبيعي الجميل باستخدام المكياج البسيط. وتزينت بالأقراط الضخمة ذات الأحجار الملونة التي تنسق مع ألوان ملابسها، وأكملت غاغا إطلالتها بزوج من أحذية الكاحل السوداء ذات كعب ضخم وعال بينما كانت تمسك بحقيبة يد أنيقة بحلقة ذهبية لإضفاء مظهر مثالي. وقبل رحلتها إلى باريس بفترة وجيزة، ظهرت النجمة الشهيرة
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