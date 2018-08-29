

قرر صناع مسلسل نجم مسرح مصر الفنان على ربيع، الجديد المقرر عرضه فى شهر رمضان 2019، الاستعانة بمعظم الفنانين الذين شاركوا فى مسلسل "سك على اخواتك" رمضان الماضى، لاسيما وأن العمل الجديد من إنتاج نفس الشركة المنتجة وتأليف نفس ورشة الكتابة إضافة إلى نفس المخرج وهو وائل إحسان، ومن المقرر ابرام التعاقدات مع الفنانين المشاركين فى البطولة خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

مسلسل "سك على اخواتك" تم عرضه فى شهر رمضان الماضى وخاص به على ربيع البطولة الثانية فى الدراما بعد "صد رد"، وشارك فى بطولته كريم عفيفى، سهر الصايغ، هنا الزاهد، صبرى فواز، سلوى خطاب، صلاح عبد الله، ميرنا نور الدين، اللبنانية جيسى عبده، هادى الجيار، اسلام جمال، أحمد جمال سعيد وعدد آخر من الفنانين الشباب.

وينشغل على ربيع حالياً بعروض الموسم الرابع من "مسرح مصر" والتى انطلقت فى عيد الأضحى، هى من بطولة أشرف عبد الباقى، حمى الميرغنى، محمد عبد الرحمن، مصطفى خاطر، محمد أسامة أوس أوس، كريم عفيفى، محمد أنور دينا محسن "ويزو"، إسراء عبد الفتاح، سارة درزاوى، إبرام سمير، حامد محمد، بيشوى طاهر، محمد توب، وائل العونى، مصطفى بسيط.