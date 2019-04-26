بعد أيام من وفاة والدته هشام عباس يغني في عيد الربيع

يستعد الفنان هشام عباس لإحياء حفلين خلال احتفالات فصل الربيع، الحفل الأول خلال الأسبوع المقبل بأحد النوادي الرياضية مع المطربة الشابة ساندي، وذلك يوم الأحد المقبل الموافق 28 إبريل .

أما الحفل الثاني فموعده الأثنين 29 إبريل بأحد النوادي الرياضية أيضًا، ومن المقرر أن يشاركه الحفل مجموعة من نجوم الغناء في مصر، وهم: محمد جمال، ومحمد عدوية، ورامي جمال، ورامي صبري، وأحمد جمال .

وتأتي هذه الحفلات عقب تلقي هشام عباس العزاء في والدته خلال الأيام الماضية، لتكون هذه أولى الحفلات التي سيحييها عقب الوفاة، وأصر هشام عباس أن يفي بالتزامته الفنية كافة، خصوصًا وأنه تعاقد على إحياء هذه الحفلات منذ فترة طويلة.

وكان هشام عباس قد تلقى العزاء في والدته في أحد المساجد الكبرى بالقاهرة، وحضر العزاء عدد كبير من نجوم الفن والغناء في مصر، من بينهم: محمد حماقي، ويسرا، وحميد الشاعري، وخالد عجاج، وأحمد فلوكس، ورجاء الجداوي، وغادة إبراهيم، وعمرو أديب، ولميس الحديدي، وسناء منصور، ومحمد رحيم، وأمير طعيمة، وغيرهم الكثيرون من أصدقاء هشام عباس .

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