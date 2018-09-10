تمكنت الشرطة التونسية، من توقيف مغني الراب التونسي المعروف باسم "سامارا" وثلاثة أشخاص برفقته، في مدينة "المتلوي" جنوب تونس، بحوزته كمية من المواد المخدرة وهو في طريقه إلى إحياء حفلة.

وذكر موقع "سيدتي" أن قوات الأمن ضبطت كمية من الكوكايين بحوزتهم على متن سيارة، حيث كان الفنان، في طريقه إلى إحياء حفلة في مدينة ” توزر”.

وتم ايقاف الفنان والأشخاص الذين برفقته والاحتفاظ بهوياتهم والمادة المخدرة، بعد استشارة النيابة العمومية التي أذنت بمواصلة التحقيقات معهم.