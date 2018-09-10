تمكنت الشرطة التونسية، من توقيف مغني الراب التونسي المعروف باسم "سامارا" وثلاثة أشخاص برفقته، في مدينة "المتلوي" جنوب تونس، بحوزته كمية من المواد المخدرة وهو في طريقه إلى إحياء حفلة.
وذكر موقع "سيدتي" أن قوات الأمن ضبطت كمية من الكوكايين بحوزتهم على متن سيارة، حيث كان الفنان، في طريقه إلى إحياء حفلة في مدينة ” توزر”.
وتم ايقاف الفنان والأشخاص الذين برفقته والاحتفاظ بهوياتهم والمادة المخدرة، بعد استشارة النيابة العمومية التي أذنت بمواصلة التحقيقات معهم.
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أطلق على الممثلة العالمية جوليا روبرتس، لقب "محبوبة أميركا" في فترة الثمانينات والتسعينات، لِما قدَمته من أعمالٍ سينمائية ناجحة، في قاموس السينما العالمية، وزرعتها في قلوب النّاس، عاشت روبرتس في نِطاق هذا اللقب التسعيني، عندما وصلت مهرجان تورنتو السينمائي العالمي في كندا، وذلك من أجل إطلاق أجدد أفلامها Ben Is Back. ودمجت روبرتس البالغة من العمر 50 عامًا، أناقة هوليوود مع روحها المرحة والعفوية في إطلالتها المذهلة على السجادة الحمراء، حيث ارتدت فستانا أسود اللون، جاء بقصّة ضيقة، ليكشف عن رشاقتها الملفتة. وجذبت روبرتس التي صنفت واحدة من أجمل نساء العالم باطلالتها التي تحمل طابع البساطة والأناقة، أنظار الحضور، والتي اكملتها بشعرها المنسدل على كتفيها ولمسات مكياج بسيطة، كما أضافت روبرتس المزيد إلى طولها بانتعال صندل مكشوف بكعب بلاتفورم. وبالطبع ، لن تكتمل اطلالة النجمة الشهيرة بدون تلك الابتسامة العظيمة التي
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