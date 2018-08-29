تعرف على موعد طرح الألبوم الجديد للفنانة آمال ماهر



أعلنت الفنانة آمال ماهر، عن موعد طرح ألبومها الجديد، قائلة عبر تويتر :"الألبوم من 4 إلى 6 أسابيع من الآن".



التغريدة أثارت إعجاب متابعيها عبر تويتر، الذين أكدوا أنهم ينتظرون صدور الألبوم فى أقرب وقت ممكن لأفتقادهم لصوتها الجميل.

يذكر أن آخر ألبومات المطربة آمال ماهر كان ألبوم «ولاد النهاردة» والذي طرحته عام 2015 وحققت من خلاله نجاحًا كبيرًا.