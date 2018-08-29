

احتفلت الفنانة نانسي عجرم مع زوجها الدكتور فادي الهاشم فى براغ بتشيك بذكرى زواجهما العاشرة، وشاركت "نانسى" محبيها بصور لها مع زوجها عبر خاصية ستورى على حسابها على انستجرام، وكتبت عليها: "يا رب بارك حبنا.. ذكرى زواجنا العاشرة".

يذكر أن النجمة اللبنانية نانسي عجرم وزوجها لديهما ابنتان ميلا وإيلا وينتظران مولودهما الثالث.