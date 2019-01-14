تستعد الفنانة نسرين أمين للبدء في تصوير أحداث دورها في فيلم " ولاد رزق 2 " حيث تشارك في العمل كضيف شرف، وتجسد دور زوجة "رضا " الشقيق الأكبر لولاد رزق والذي جسده أحمد عز.

ومن المقرر أن يعرض الفيلم في عيد الفطر القادم، يشارك في بطولة العمل: عمرو يوسف و أحمد الفيشاوي و أحمد داوود و باسم سمرة ومن تأليف صلاح الجهيني و إخراج طارق العريان.