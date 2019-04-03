يعود النجم أمير كرارة لاستئناف تصوير مسلسله "كلبش3" يوم الأحد المقبل، بعد توقف دام لـ 5 أيام، إذ كان يصور فيلمه الجديد "كزابلانكا"، فى مدينة سفاجا، المقرر عرضه فى عيد الفطر، حيث كان يصور عدة مشاهد أكشن هناك فى الجبال وخلافه، وجمعت المشاهد كل من كرار، وعمرو عبد الجليل، وإياد نصار ، وأخرون.