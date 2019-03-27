وصول جثمان والدة أحمد صلاح حسنى وحماة أمير كرارة لمسجد الشربتلى بالتجمع

وصل منذ قليل جثمان والدة الفنان أحمد صلاح حسني وحماة الفنان أمير كرارة إلى مسجد حسن الشربتلى بالتجمع الخامس، لإقامة صلاة الجنازة، ومن المقرر تشييع الجثمان لمثواه الأخير بمقابر العائلة على طريق السويس.

وحضر من الفنانين للصلاة على الفقيدة، الفنانون إسلام جمال، وماجد المصرى، والمخرج أحمد سمير فرج ومجموعة من الأصدقاء والأقارب.

يشار إلى أن والدة أحمد صلاح حسنى توفيت صباح اليوم الأربعاء، إذ كانت تتلقى العلاج داخل أحد مستشفيات المعادى.