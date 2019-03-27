وفاة حماة أمير كرارة ووالدة أحمد صلاح حسني

نعى الفنان أمير كرارة، حماته السيدة بدور مصطفى، والدة اللاعب والفنان أحمد صالح حسني، التي وافتها المنية صباح الأربعاء.

وستشيع الجنازة عقب صلاة المغرب بمسجد حسن الشربتلي، مساء اليوم، على أن يقام العزاء الخميس بمسجد الشرطة بالتجمع الخامس.