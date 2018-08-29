جورجينا رودريجيز حبيبة كريستيانو رونالدو تخطف الأضواء بمهرجان فينيسيا



شهدت السجادة الحمراء لحفل افتتاح مهرجان فينيسيا السينمائي حضور جورجينا رودريجيز حبيبة كريستيانو رونالدو والتي خطفت الأضواء بحرصها على حضور فيلم الافتتاح FIRST MAN، والذي يخرجه دامين شازيل.

فيلم FIRST MAN، يتناول قصة حياة نيل أرمسترونج رائد الفضاء اﻷسطوري الذي يعد هو أول رجل في تاريخ البشرية يسير على سطح القمر في العشرين من يوليو من عام 1969 ورحلة Apollo 11.

الفيلم من ﺇﺧﺮاﺝ دامين شازيل و سيناريو جوش سنجر وبطولة ريان جوسلينج وكلير فوي وبابلو شرايبر وكيلي شاندلر وسياران هيندز وإيثان إمبري، والفيلم يعتبر ثاني عمل من إخراج دامين يفتتح به المهرجان بعد فيلمه La La Land .

يترأس لجنة المهرجان جييرمو ديل تورو الذي حاز جائزة الأسد الذهبي العام 2017، كما تضم القائمة الممثلة والمخرجة وكاتبة السيناريو والمنتجة سيلفيا تشانج والممثلة الدنماركية تراين ديرهولم، والممثلة والمخرجة الفرنسية نيكول جارسيا والمخرج الإيطالي باولو جينوفيز والمنتج مالجوجاتا شوموفسكا والمؤلف النيوزيلندي تايكا وايتيتي والممثل النمساوي كريستوف وولتز والممثلة ناعومي واتس.