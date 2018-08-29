جورجينا رودريجيز حبيبة كريستيانو رونالدو تخطف الأضواء بمهرجان فينيسيا

شهدت السجادة الحمراء لحفل افتتاح مهرجان فينيسيا السينمائي حضور جورجينا رودريجيز حبيبة كريستيانو رونالدو والتي خطفت الأضواء بحرصها على حضور فيلم الافتتاح FIRST MAN، والذي يخرجه دامين شازيل.
فيلم FIRST MAN، يتناول قصة حياة نيل أرمسترونج رائد الفضاء اﻷسطوري الذي يعد هو أول رجل في تاريخ البشرية يسير على سطح القمر في العشرين من يوليو من عام 1969 ورحلة Apollo 11.
الفيلم من ﺇﺧﺮاﺝ دامين شازيل و سيناريو جوش سنجر وبطولة ريان جوسلينج وكلير فوي وبابلو شرايبر وكيلي شاندلر وسياران هيندز وإيثان إمبري، والفيلم يعتبر ثاني عمل من إخراج دامين يفتتح به المهرجان بعد فيلمه La La Land .
يترأس لجنة المهرجان جييرمو ديل تورو الذي حاز جائزة الأسد الذهبي العام 2017، كما تضم القائمة الممثلة والمخرجة وكاتبة السيناريو والمنتجة سيلفيا تشانج والممثلة الدنماركية تراين ديرهولم، والممثلة والمخرجة الفرنسية نيكول جارسيا والمخرج الإيطالي باولو جينوفيز والمنتج مالجوجاتا شوموفسكا والمؤلف النيوزيلندي تايكا وايتيتي والممثل النمساوي كريستوف وولتز والممثلة ناعومي واتس.
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ظهرت المُغنية العالمية ليدي غاغا، بإطلالة جريئة، عندما كانت في طريقها لاستديو"Paris' Photo" في العاصمة الفرنسية باريس. وعلى الرغم من أنها ابتعدت عن الاطلالات الصادمة والغريبة، بعد أن وصلت إلى عمر الـ30، إلا أنه على ما يبدو فقد عادت ليدي غاغا إلى طبيعتها فقد جذبت الأنظار إلى اطلالتها الأخيرة في باريس، حيث ظهرت ترتدي معطفا من البولي كلوريد الفينيل الأنيق مع حزام معدني أخضر رائع منسق مع الجزء العلوي تحته معطفها. وصففت شعرها على شكل كعكة صغيرة عند مؤخرة رقبتها وكانت تبرز مظهرها الطبيعي الجميل باستخدام المكياج البسيط. وتزينت بالأقراط الضخمة ذات الأحجار الملونة التي تنسق مع ألوان ملابسها، وأكملت غاغا إطلالتها بزوج من أحذية الكاحل السوداء ذات كعب ضخم وعال بينما كانت تمسك بحقيبة يد أنيقة بحلقة ذهبية لإضفاء مظهر مثالي. وقبل رحلتها إلى باريس بفترة وجيزة، ظهرت النجمة الشهيرة
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