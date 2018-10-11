تعرَّف على حقيقة خطوبة ريم البارودي إلى صحافي مصري

نشر أحد المواقع الإخبارية تقريرًا يزعم خطوبة ريم البارودي إلى صحافي مصري يدعى أيمن سليم، وذلك بعد نشر الأخير صوراً تجمعهما وتكشف عن قوة علاقتهما.

وذكر موقع "لها" أن كل ما نشر حول هذا الأمر غير صحيح، بل إن ريم وأيمن استقبلا الشائعة بسخرية شديدة خاصًة وأن الكثير من العاملين بالوسط الفني والصحافي يعلمون بوجود صداقة قوية تجمعهما منذ سنوات.

وكانت هذه الصور التقطت لريم بصحبة أيمن سليم بإحدى المناسبات الفنية، وقد حرص الصحافي المصري على نشرها وعلق عليها قائلًا: "بحبك يا ريم" ولكن بعض المواقع الفنية استغلت الصور لنشر هذه الشائعة.

ولم يسبق إلى ريم البارودي الزواج سوى مرة واحدة من المطرب أحمد سعد، ولكن هذه الزيجة لم تستمر سوى شهر واحد.