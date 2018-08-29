

تتعمد النجمة أحلام إظهار مدى حبها لزوجها مبارك الهاجرى، وذلك سواء خلال استضافتها بالبرامج التليفزيونية أو عبر صفحاتها على الـsocial media.

وكان آخر جلسة تصوير للنجمة أحلام محط تركيز الكثير من محبيها وعشاقها، وذلك بعد ظهور أحلام بإطلالة "كاجوال" فاجأت الكثيرين، وكأن النجمة الشهيرة قررت أن تغير تماما style إطلالاتها، وكانت إحدى هذه الصور تجمعها بزوجها مبارك خلال ركوبهما إحدى الدرجات النارية.