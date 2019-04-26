شيرين عبد الوهاب تطرح كليب جديد «يا بتفكر يا بتحس»

تستعد النجمة شيرين عبد الوهاب لإطلاق أغنية جديدة، على طريقة الفيديو كليب، تحمل عنوان "يا بتفكر يا بتحس" باللهجة اللبنانية لأول مرة، بحسب ما ذكرت على حسابها بـ"إنستجرام"، لافتة إلى أن الأغنية من مسلسل "خمسة ونص"، بطولة قصي خولي، ونادين نسيب نجيم في رمضان 2019.

وكتبت شيرين: "استنوا قريب فيديو كليب (يا بتفكر يا بتحس) من مسلسل (خمسة ونص) على قناتي الرسمية في يوتيوب".

"يابتفكر يا بتحس".. من كلمات علي المولى، وألحان صلاح الكردي، وتم تصويرها في لبنان تحت إشراف المخرج فيليب أسمر.

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