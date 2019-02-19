مصطفى الشامي يرقد في غيبوبة عميقة في المستشفى

يرقد الفنان مصطفى الشامى في غيبوبة عميقة منذ عدة أيام بأحد مستشفيات القاهرة، وكتب ذووه "زوجته وابن أخيه" عبر صفحاتهم الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" أكدا أن "الشامى" مازال في حالة مرضية خطيرة جعلته يدخل في غيبوية عميقة.

"مصطفى الشامى" ممثل مصرى بدأ مشواره الفنى من خلال أدوار صغيرة فى عدة أفلام منها "مقعد بجوار الشيطان" و"أزواج طائشون" و"أمهات فى المنفى"، كما شارك فى عدة مسلسلات تليفزيونية منها "متى تبتسم الدموع" و"ضد التيار، مسلسل "أبو ضحكة جنان" الذى تناول قصة حياة الفنان الكوميدى الراحل إسماعيل يس.