

طرح النجم محمد فؤاد البوستر الدعائى الخاص بألبومه الجديد "سلام"، والذى ويعود به إلى سوق الألبومات بعد غياب 8 سنوات، ومن المقرر طرح الألبوم خلال الفترة المقبلة، لكن لم يتم تحد موعده بشكل نهائى.

يذكر أن محمد فؤاد انتهى من تسجيل أغنيات ألبومه الجديد سلام"، والذى يضم الألبوم 12 أغنية، ومن المقرر طرحه كاملاً خلال الأيام القليلة المقبلة.