وفاة الفنانة عايدة عبد العزيز بعد معاناة مع الزهايمر

أعلن الفنان منير مكرم -عضو نقابة المهن التمثيلية- خبر وفاة الفنانة عايدة عبد العزيز مساء اليوم الخميس 3 فبراير، وذلك من خلال منشور له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وكتب منير مراد في منشوره عبر حسابه على فيسبوك: «الدوام لله .. الفنانة عايده عبد العزيز»، ولم يكشف تفاصيل الجنازة وتشييع جثمان الراحلة. إصابة عايدة عبد العزيز بـ الزهايمر وقبل أكثر من عام، قال شريف عبد الحليم في مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، إن والدته الفنانة عايدة عبد العزيز، تبلغ من العمر 90 عاما، أصيبت بالزهايمر بعد وفاة والده الفنان أحمد عبد الحليم.

وأضاف عبد الحليم أن والدته تنسى الأحداث القريبة والجديدة فقط بينما تتذكر الأحداث القديمة والبعيدة وإن حالتها الراهنة مستقرة، مشيرا إلى عدم سؤال أحد عليها في الوسط الفني بعد وفاة الفنانة رجاء الجداوي. وأشار إلى نسيان والدته لوفاة والده وسؤالها عنه باستمرار وشعورها بالحزن مجددا فور إخبارها بوفاته منذ سنين، لافتا إلى إصابة والدته بكسر في الحوض مؤخرا.