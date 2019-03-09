سمية الخشاب تحارب العنف ضد المرأة بأغنية جديدة

تستعد الفنانة المصرية سمية الخشاب لطرح أغنية جديدة تحمل عنوان «بتستقوى»، بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة، حيث تحارب من خلالها العنف ضد المرأة.

وكانت الفنانة المصرية قد صورت الأغنية بطريقة الفيديو كليب من إخراج جميل المغازي، الذي اختار بعض المواهب الشابة لتُشارك تمثيليًا إلى جانب سمية في أحداث الكليب الدرامي.

وكانت سمية قد زارت المجلس القومي للمرأة منذ أيام قليلة، حيث استقبلتها رئيسة المجلس بترحاب كبير وتشجيع على فكرة مناهضتها ومحاربتها لظاهرة العنف ضد المرأة التي يناهضها المجلس في الكثير من حملاته، وحازت الأغنية بكلماتها وألحانها على إعجاب كبير من رئيسة المجلس وأعضائه الذين تأثروا بفكرتها للغاية ولاقت تشجيعا كبيرا على هذه الخطوة.

وعلى جانب أخر، حضرت الفنانة المصرية سمية الخشاب أحد العروض المسرحية لفريق «مسرح مصر»، وكان برفقتها زوجها الفنان أحمد سعد.

الفنان أشرف عبدالباقي نشر صور للثنائي معه عبر حسابه الشخصي على موقع «أنستجرام»، والتقطت سمية الصور مع عدد من النجوم ومن بينهم كريم عفيفي، أوس أوس، محمد عبدالرحمن، مصطفى خاطر، محمد أنور، وسليمان عيد.

سمية لفتت الأنظار إليها من خلال ملابس كاجوال بسيطة، بينما تخلت الفنانة عن الماكياج لتبدو بوجه خالي من أي رتوش.