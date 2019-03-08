اقترب فيديو كليب النجم تامر حسنى الأخير من تحقيق 22 مليون مشاهدة بعد طرحه منتصف فبراير الماضى بما يعنى وصوله إلى هذا الرقم خلال ثلاثة أسابيع فقط وقبل شهر من طرحه عبر قناته الرسمية على يوتيوب.

يذكر أن آخر أعماله هو ألبوم "عيش بشوقك" الذى حقق نجاحا كبيرا وأيضا فيلم "البدلة" الذى حقق نجاحا جماهيريا كبيراً، حيث شاركه فى بطولته كلاً من أمينة خليل وأكرم حسنى وحسن حسنى ودلال عبد العزيز وماجد المصرى