ظهرت الفنانة حلا شيحة، بـ"لوك" جديد و"ميك اب" جديد خلال وجودها فى إمارة دبى بدولة الإمارات الشقيقة.

وظهرت حلا من خلال الصور التى نشرتها من خلال حساباتها بتسريحة شعر جديدة، صحبتها بمقولة: "يوم جديد وطريق جديد".

كانت حلا شيحة انتهت مؤخرا من تصوير مشاهدها فى مسلسل "زلزال"، وهو بطولة النجم محمد رمضان، ومن المزمع عرضه فى شهر رمضان المقبل، وتعود المشاهد إلى حقبة التسعينيات تحديدا عام 1998، وصورت هذه المشاهد فى منطقة شبرامنت.