تدهور الحالة الصحية للفنان إبراهيم فرح

أعلن ” محمود ” نجل الفنان الكبير ” إبراهيم فرح ” عن تدهور الحالة الصحية لوالده وتعرضة لأزمة صحية شديدة تم نقله على إثرها إلى أحد مستشفيات القاهرة .

ويمكث حاليا بغرفة العناية المركزة لتلقي الرعاية الطبية .

وطلب محمود فرح من الجمهور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك “دعواتهم لوالده حيث قال : ” ادعوا لوالدي بالشفاء وربنا يقومه بالسلامة هو حاليا في العناية المركزة ومحتاج داعوتنا كلنا ” .