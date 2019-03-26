حقق فيلم الرعب "US" من إنتاج "Universal Pictures" والذي طرح في 22 مارس الجارى، في دور العرض بالولايات المتحدة الأمريكية، إيرادات وصلت إلى 86 مليون دولار أمريكي، وذلك في الوقت الذي قدرت ميزانية الفيلم بـ 20 مليون دولار أمريكي فقط.

الفيلم بطولة مجموعة متميزة من النجوم منهم تيم هيدكر، ولوبيتا نيونجو وآنا ديوب، شاهدى رايت جوزيف، إيفان أليكس، وماديسون كارى، بالإضافة إلى التوأم نويل وكالى شيلدون.