يجمع أوبريت غنائى وطنى، الفنانين محمد فؤاد، وأحمد جمال، ومروة ناجى، ومصطفى عاطف، وذلك خلال احتفالية "يوم الشهيد" المقرر إقامتها بمركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس، الأحد المقبل الموافق 10 من مارس الجارى بحضور نخبة من السياسيين والفنانين.