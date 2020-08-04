دنيا بطمة تتجاهل الحكم بحبسها بإطلالة مبهجة: لا شيء يستحق

تجاهلت الفنانة المغربية دنيا بطمة الحكم بحبس 8 أشهر نافذة، على خلفية اتهامها في قضية حساب الفضائح الشهير «حمزة مون بيبي»، بنشرها مجموعة صور حديثة ظهرت فيها بإطلالة مبهجة.

دنيا ظهرت في الصور، التي نشرتها على حسابها الخاص على موقع "انستجرام"، بفستان فضفاض يجمع الكثير من الألوان المبهجة، والذي كشف عن حملها في الشهور الأخيرة.

الفنانة المغربية أرفقت الصور بتعليق قالت فيه: "الحياة لحظة ، جردها من الحزن فلا شي يستحق".

وكانت المحكمة الابتدائية بمراكش قد قضت بالحبس 8 أشهر نافذة على المطربة المغربية دنيا بطمة، على خلفية اتهامها في قضية حساب الفضائح الشهير «حمزة مون بيبي».

الحكم تضمن أيضاً قراراً بحبس شقيقة نجمة Arab Idol، ابتسام بطمة، عاماً، وحبس مصممة الأزياء عائشة عياش عاماً ونصف، وحبس المتهمة صوفيا شاكري بالحبس 10 أشهر نافذة، مع تغريم الجميع مبلغ يصل إلى 10 الآف درهم.

قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية في مراكش كان قد أسقط تهمة المشاركة في النصب عن الفنانة المغربية دنيا بطمة وشقيقتها ابتسام، لعدم كفاية الأدلة، في الوقت الذي استمر فيه محاكمتهما في جنح تتعلق بالمشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، والمشاركة عمدا في عرقلة سير هذا النظام وإحداث اضطراب فيه وتغيير طريقة معالجته، بالإضافة إلى بث وتوزيع عن طريق الأنظمة المعلوماتية أقوال أشخاص وصورهم دون موافقتهم، وبث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص قصد التشهير بهم والمشاركة في ذلك والتهديد.