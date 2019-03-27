تطورات جديدة في أزمة المطربة شاهيناز ضياء مع طليقها

كشف مصدر لـ"العرب اليوم "عن عودة ابن المطربة شاهيناز ضياء إلى منزلها مقابل أن تتنازل عن المحضر الذي حررته ضد طليقها في قسم الدقي، حيث نشرت صديقتها صورا وفيديو أثناء وجود ابنها في المنزل عبر الاستوري الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

ووجهت المطربة شاهيناز رسالة إلى زوجها السابق بعد التعدي عليها بالضرب، بعد أيام من إعلان انفصالها عن زوجها بعد زواج دام عاما ونصف العام.

ونشرت شاهيناز مجموعة من الصور لها بعد اعتداء زوجها عليها وعلقت: "حسبنا الله ونعم الوكيل.. ضربتني وبهدلتني أنا وأمي.. مش عايز يديني ابني.. ليا رب يجيبلي حقي".

يذكر أن الجمهور عرف شاهيناز من خلال برنامج "ستار أكاديمي" في الموسم الخامس، وتزوجت منذ سنوات وأنجبت مالك.

وحذفت شاهيناز أغلب الصور التي تجمعها بزوجها، وكتبت: "أعلن انفصالي عن زوجي، قدر الله وما شاء فعل والحمد الله على كل شيء".

شاهيناز تزوجت في أغسطس عام ٢٠١٤، وأهدت لزوجها أغنية "أنا بعشقه" التي حققت نجاحًا كبيرًا.

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