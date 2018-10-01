وفاة الفنان الفرنسي شارل أزنافور عن عمر يناهز 49 عامًا

توفي المغني الفرنسي شارل أزنافور الاثنين 1 تشرين الاول/اكتوبر عن عمر ناهز 94 عاماً. واشارت وسائل اعلام فرنسية ان متحدث بإسم أزنافور اعلن الخبر وقال انه توفي عن 94 عاما.

نشير ان أزنافور ولد في باريس من أب وأم أرمينيين واسمه عند الميلاد شاهنور فاريناج أزنافوريان. وباع أزنافور أكثر من مئة مليون اسطوانة في 80 دولة.