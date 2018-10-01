وفاة الفنان الفرنسي شارل أزنافور عن عمر يناهز 49 عامًا

توفي المغني الفرنسي شارل أزنافور الاثنين 1 تشرين الاول/اكتوبر عن عمر ناهز 94 عاماً. واشارت وسائل اعلام فرنسية ان متحدث بإسم أزنافور اعلن الخبر وقال انه توفي عن 94 عاما.
نشير ان أزنافور ولد في باريس من أب وأم أرمينيين واسمه عند الميلاد شاهنور فاريناج أزنافوريان. وباع أزنافور أكثر من مئة مليون اسطوانة في 80 دولة.
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تألقت المغنية البريطانية شيريل بفستانها الفضي على السجادة الحمراء في عرض أزياء لوريال باريس. وشاركت النجمة البالغة من العمر 35 عامًا، التي تعمل سفيرة لعلامة مستحضرات التجميل الفرنسية، مع نجمات أخريات أمثال إيفا لونجوريا وإيلي فانينغ وويني هارلو، على المدرج المرصع بالنجوم على نهر السين. وبدت شيريل مثيرة حيث ظهرت بكامل أناقتها في فستان فضي مزين بالخرز مع فتحة من الأمام وانتعلت زوجًا من الأحذية السوداء الفخذية ذات الكعب العالي. وصففت شيريل شعرها الكستنائي ليتحول إلى تسريحة شعر لامعة وجافة مجعدة، تجذب الانتباه عندما ظهرت على المنصة. وكان وجه شيريل مفعم بالحيوية واعتمدت المكياج الناعم الذي يتضمن ظلال عيون دخانية، ولون برونزي، وأحمر شفاه وردي وخط أبيض مرسوم على الجانب الأيمن من وجهها. وظهرت عارضة الأزياء الشهيرة ويني هارلو التي بدت بإطلالة مدهشة في ثوب أحمر طويل مع شق أعلى الفخذ
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