تعليق ناري لـ إليسا على المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي

قررت الفنانة اليسا أن ترد بتعليق نارى على المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي وذلك بعد أن رد على تعليقها الاخير عبر تويتر والذى قالت فيه : " أرض فلسطين تضيع ببطء ونحن متفرجون. أي قانون وأي شرع يحوّل هذه الأرض من أرض سلام إلى أرض حروب".

فرد عليها أدرعي قائلا: "نعم حماس مسؤولة عن كل هذا الوضع المؤلم. صور المنزل في البلدة الإسرائيلية الذي تعرض لهجوم حماس الصاروخي الإرهابي خير دليل على عدوانية وبشعة هذه الحركة التي تدفع سكان قطاع غزة نحو المزيد من العنف".

وهو ما دفع إليسا للرد عليه بقوة : "هيدي الوقاحة ما بينرد عليها إلا ببلوك .. محتل وقح".