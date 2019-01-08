وفاة المخرج أسامة فوزي بعد صراع مع المرض

توفى اليوم الثلاثاء المخرج السينمائي أسامة فوزي، عن عمر يناهز 58 عامًا بعد صراع مع المرض.

وتشيع جنازته اليوم عقب صلاة المغرب من مسجد بيفرلى هيلز بالشيخ زايد .

ويذكر أن المخرج أسامة فوزي، من مواليد مارس 1961، قدم للسينما باقة من أشهر الأفلام أبرزها "جنة الشياطين" الذي أنتجه الفنان محمود حميدة عام 1999، "بحب السيما"، "بالألوان الطبيعية، وفيلم "عفاريت الإسفلت" عام 1995.