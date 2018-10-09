الفنانة وفاء عامر تكشف حقيقة انفصالها عن المنتج محمد فوزي

أكدت الفنانة وفاء عامر، أنها لم تنفصل عن زوجها المنتج محمد فوزي خلال حضورها ختام الدورة الـ34 من مهرجان الإسكندرية السينمائى الدولي لدول البحر الأبيض المتوسط فبعد أن التقطت الصور نادت زوجها المنتج الكبير محمد فوزى.