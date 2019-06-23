سميرة سعيد تؤازر منتخب المغرب بملعب السلام

حرصت الفنانة المغربية سميرة سعيد على التواجد في استاد السلام، لمؤازرة المنتخب المغربي في مباراته مع نظيره الناميبي، في افتتاح مباريات الدور الأول للمجموعة الرابعة ببطولة الأمم الأفريقية 2019 في مصر.

وحرص مسئولو استاد السلام على إذاعة أغاني الفنانة المغربية في السماعات الخارجية، ومعها بعض الأغاني للمطرب الجزائري الشاب خالد، والمطرب المصري عمرو دياب.

ويتواجد في المجموعة الرابعة بخلاف منتخبي المغرب وناميبيا كل من كوت ديفوار وجنوب أفريقيا.