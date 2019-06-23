التعادل السلبي يسيطر على الشوط الأول بلقاء المغرب وناميبيا

حسم التعادل السلبي الشوط الأول بين المغرب وناميبيا ضمن إطار لقاءات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة ببطولة كأس الأمم الأفريقية، والتي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل على ملعب السلام.

وأهدر المنتخب المغربي أكثر من فرصة في محاولة خطف هدف بالشوط، بينما شكل الثنائي يوسف النصيري وحكيم زياش خطورة على مرمى ناميبيا.

وجاء تشكيل المغرب كالآتي:

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: أشرف حكيمي - رومان سايس - مهدي بنعطية - نبيل درار

خط الوسط: مبارك بوصوفة - يوسف أيت بن ناصر - مهدي بوربيعة - حكيم زياش - بور الدين أمرابط

خط الهجوم: يوسف النصيري

ويقع المنتخب المغربي في المجموعة الرابعة برفقة كل من كوت ديفوار وناميبيا وجنوب أفريقيا.